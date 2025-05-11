Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Исследование выявило, что процветание не всегда означает счастье

Подписаться на Дзен.канал

Международная группа учёных из Бейлорского и Гарвардского университетов провела масштабное исследование и пришла к выводу, что процветание и субъективное чувство счастья — разные понятия. В опросе приняли участие более 207 тысяч человек из 22 стран и Гонконга.

Процветание оценивалось по шести параметрам: уровень счастья, здоровье, ощущение смысла жизни, наличие социальных связей, развитые личностные качества и финансовая стабильность. На основе этих показателей лидерами стали Индонезия, Мексика и Филиппины — при этом они не входят в топ стран по уровню счастья.

В то же время государства, традиционно считающиеся одними из самых «счастливых» — Швеция и Финляндия — оказались лишь в середине рейтинга. Учёные объясняют это тем, что процветание включает более широкий спектр жизненных факторов, чем просто субъективное благополучие.

Особенно интересный вывод касается возрастных различий: пожилые люди, особенно в развитых странах, чаще чувствуют себя процветающими, чем молодёжь. Исследователи связывают это с высокой конкуренцией и стрессом среди молодых людей в экономически развитых государствах.

Проект будет продолжаться ещё пять лет и охватит более половины населения Земли. Он проводится на 40 языках и может изменить подход к оценке «хорошей жизни».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

уничтожение тараканов в истре

Не у нас

15 часов назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

адаптивная вёрстка в Новосибирске

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

23 часа назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Не у нас

день назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Не у нас

день назад

Названы 5 фильмов о Победе, которые нужно показать подросткам
Новости Казани
18 часов назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане 11 мая ожидаются дожди и грозы

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане средняя зарплата превысила 78 тысяч рублей

Не у нас

30 минут назад

Ученые работают над препаратом против ожирения с помощью белка MTCH2
Легковушка перевернулась после лобового столкно...
Новости Казани
15 часов назад

Легковушка перевернулась после лобового столкновения под Казанью

Не у нас

30 минут назад

Ученые нашли на островах Карибского моря два новых вида крокодилов

Не у нас

30 минут назад

Исследование выявило, что процветание не всегда означает счастье

Новости Казани

16 часов назад

Казанские подростки избили сверстника, их ищет полиция
Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это с...
Новости Казани
19 часов назад

Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть