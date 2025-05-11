Исследование выявило, что процветание не всегда означает счастье

Международная группа учёных из Бейлорского и Гарвардского университетов провела масштабное исследование и пришла к выводу, что процветание и субъективное чувство счастья — разные понятия. В опросе приняли участие более 207 тысяч человек из 22 стран и Гонконга.

Процветание оценивалось по шести параметрам: уровень счастья, здоровье, ощущение смысла жизни, наличие социальных связей, развитые личностные качества и финансовая стабильность. На основе этих показателей лидерами стали Индонезия, Мексика и Филиппины — при этом они не входят в топ стран по уровню счастья.

В то же время государства, традиционно считающиеся одними из самых «счастливых» — Швеция и Финляндия — оказались лишь в середине рейтинга. Учёные объясняют это тем, что процветание включает более широкий спектр жизненных факторов, чем просто субъективное благополучие.

Особенно интересный вывод касается возрастных различий: пожилые люди, особенно в развитых странах, чаще чувствуют себя процветающими, чем молодёжь. Исследователи связывают это с высокой конкуренцией и стрессом среди молодых людей в экономически развитых государствах.

Проект будет продолжаться ещё пять лет и охватит более половины населения Земли. Он проводится на 40 языках и может изменить подход к оценке «хорошей жизни».