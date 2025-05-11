Ученые работают над препаратом против ожирения с помощью белка MTCH2

Исследователи из Института науки Вейцмана обнаружили, что подавление белка MTCH2 (так называемого «Митча») в мышечной ткани активирует процесс сжигания жира как основного источника энергии. Открытие может стать основой для новой терапии ожирения, которая не затрагивает мышечную массу. Об этом сообщает NewAtlas.

Эксперименты на мышах показали: снижение уровня MTCH2 усиливает клеточное дыхание, повышает выносливость и блокирует формирование новых жировых клеток. При этом у животных наблюдалось общее снижение накопленного жира без необходимости в усиленной физической нагрузке или изменении питания.

Учёные также подтвердили эффективность метода на клетках человека. Это даёт надежду на разработку маломолекулярной терапии, которая будет воздействовать на белок MTCH2. Такой подход может стать прорывом в борьбе с ожирением — особенно в тех случаях, когда традиционные методы не дают результата.

Белок MTCH2 играет важную роль в регуляции типа жировых клеток и определяет их способность накапливать энергию. Вмешательство в этот механизм открывает путь к созданию новых препаратов, позволяющих корректировать метаболизм без риска для здоровья мышц.