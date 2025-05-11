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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане средняя зарплата превысила 78 тысяч рублей

В начале 2025 года в Татарстане выросли реальны...

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В начале 2025 года жители Татарстана стали зарабатывать заметно больше. По данным Татарстанстата, реальные доходы населения выросли на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание «Республика Татарстан».

Средняя зарплата в регионе теперь составляет 78 142 рубля. Особенно значительный рост отмечен в феврале — на 10,7% относительно февраля 2024 года. Однако в январе наблюдалось традиционное снижение после новогодних праздников: доходы сократились на 28% по сравнению с декабрём.

Если не учитывать инфляцию, номинальный рост зарплат в республике за январь и февраль достиг 23%. При этом в январе 2025 года реальные доходы снизились на 1,6% относительно предыдущего месяца, несмотря на общий рост в годовом выражении.

Эксперты связывают колебания с сезонным фактором, премиями в декабре и постепенным восстановлением экономики.

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