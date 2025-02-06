В самолете AZAL найдены осколки дронов ВСУ? Мнение экспертов и новые выводы о смертельном рейсе

Предварительные итоги расследования катастрофы авиалайнера AZAL в Актау обернулись новыми загадками. Официальный отчет Минтранса Казахстана подтверждает, что самолет получил критические повреждения еще до падения.

Однако остается открытым вопрос: что именно послужило причиной аварии?

Азербайджанская сторона утверждает, что среди обломков были найдены фрагменты российской ракеты, но российским специалистам их не предоставили для анализа. Тем временем военные эксперты и аналитики, включая популярный Telegram-канал Fighterbomber, сомневаются в этой версии, указывая, что найденные поражающие элементы больше напоминают вооружение ВСУ, сообщает 24news.ru.

Расшифровка переговоров: что произошло на борту?

Согласно данным бортовых самописцев, экипаж столкнулся с экстренной ситуацией задолго до падения:

В 05:13 в кабине раздался мощный удар.

Автопилот отключился, сработала сигнализация.

Вслед за этим последовал второй удар.

Давление в гидросистеме упало до нуля, а кабина разгерметизировалась.

Бортпроводники сообщили командиру о взрыве двух кресел в пассажирском салоне.

Позже пилот доложил диспетчерам о нехватке кислорода и запахе топлива, предположив возможный взрыв кислородного баллона. Однако анализ обломков выявил посторонние предметы в районе киля и стабилизатора, что могло стать причиной утечки гидравлической жидкости и последующей потери управления.

Обломки ракеты или дрона? Мнения экспертов

Азербайджанские официальные лица заявили, что среди останков лайнера был обнаружен фрагмент ракеты ЗРК «Панцирь-С». Однако российские военные эксперты, анализируя опубликованные кадры, указывают, что форма поражающих элементов не соответствует российским комплексам ПВО.

Fighterbomber поясняет:

«В ЗУР „Панциря“ поражающие элементы – СПЭЛы, имеющие круглое сечение. Прямоугольные фрагменты, как те, что были найдены в обломках AZAL, характерны для боевых частей украинских дронов».

Кроме того, Россия до сих пор не получила официальных образцов для экспертизы, что ставит под сомнение заявления зарубежных СМИ о причастности российской ПВО.

Почему экипаж не сел в ближайший аэропорт?

Еще один важный момент: после потери управления пилоты приняли решение лететь в Актау, несмотря на более близкие аэродромы в Махачкале и Минеральных Водах.

Военные эксперты обращают внимание, что в инструкции к «Эмбрайеру» четко указано: при отказе двух гидросистем посадка должна выполняться в ближайшем подходящем аэропорту. Однако экипаж продолжил полет, игнорируя альтернативные варианты.

Отдельный вопрос вызывает и объявление плана «Ковер» над Грозным – это мера, вводимая при угрозе атаки беспилотников. По данным Минтранса Казахстана, приказ поступил из Ростова, но уже после ухода лайнера на Баку.

Политический подтекст: версия Азербайджана

На фоне расследования в азербайджанских СМИ усилилась антироссийская риторика. Государственный телеканал ITV 4 февраля выпустил репортаж, в котором звучали заявления о «100-летней оккупации» со стороны России и намеки на ухудшение дипломатических отношений из-за крушения самолета.

«Отношения между странами не будут прежними, пока Россия не признает свою ошибку за авиакатастрофу в Актау».

Является ли это частью информационной войны или попыткой навязать удобную версию событий? Пока расследование продолжается, а российские специалисты требуют предоставления всех найденных обломков, истина остается под вопросом.