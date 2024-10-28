В Россию запретят ввоз холодильников и кондиционеров: цены на них могут резко вырасти, утверждают эксперты

В России вступают в силу новые требования к ввозу бытовой техники, работающей на хладагентах. Это решение затрагивает 90% кондиционеров и 50% холодильников, а продавцы бытовой техники уже предупреждают о возможном увеличении цен и сроков поставок.

Поскольку данная мера требует обязательного лицензирования смесевых газов, многие компании и ритейлеры сталкиваются с новыми трудностями, что неминуемо отразится на конечных покупателях.

Что изменилось в правилах?

Согласно новым правилам Минприроды, под лицензирование теперь попадает продукция, в которой содержатся не только отдельные хладагенты, но и их смеси. Одним из наиболее распространённых видов смеси является 410-й фреон, используемый как в кондиционерах, так и в холодильниках. Эти изменения стали неожиданностью для участников рынка, поскольку ранее лицензирование таких смесей не требовалось, и многие компании не успели подготовиться к новым требованиям.

Влияние на стоимость и сроки доставки

Коммерческий директор интернет-магазина «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отметил, что ужесточение требований может привести к увеличению стоимости холодильников и кондиционеров на 5–10% в ближайшие месяцы. В случае с кондиционерами, где импортные поставки занимают значительную долю, изменения особенно ощутимы, так как локализованного производства этих устройств пока нет. Продавцы ожидают временные перебои с поставками, пока оформляется разрешительная документация, и предупреждают, что для получения лицензий потребуется до трёх месяцев.

Реакция отрасли

Как подчёркивает Дмитрий Кузин, исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата, неожиданное включение смесевых газов в список лицензируемых повлияло на участников рынка. Теперь, для ввоза техники с хладагентами на основе смесей, компаниям нужно проходить процесс лицензирования, который длится до 45 дней и стоит порядка 250 тысяч рублей на каждую партию товара. Кроме того, многие компании уже разместили заказы на оборудование, которое находится на пути в Россию или на таможне, но с изменёнными условиями не смогут получить его без лицензии.

Увеличение спроса и возможность дефицита

Спрос на кондиционеры в России за первое полугодие 2024 года вырос на 43% в единицах и на 51% в денежном выражении, а в июле рост достиг 150%. Потребность в холодильниках также повысилась: россияне потратили на их покупку более 61 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в прошлом году. Новые ограничения могут привести к временной нехватке некоторых моделей на полках магазинов, особенно популярных и бюджетных моделей.

Локализация производства — выход из ситуации?

Рост стоимости и усложнение импорта делают локализацию производства всё более актуальной задачей. Погудалов отмечает, что рынок кондиционеров в России увеличивается на 45% ежегодно, и создание производственных мощностей внутри страны помогло бы сократить зависимость от импорта. В то же время, 80% холодильников уже производятся в России, что снижает риски нехватки в этом сегменте.

Будут ли цены расти дальше?

Ожидается, что в ближайшие два-три месяца цены на кондиционеры и холодильники вырастут на 5–10%. Учитывая темпы роста спроса и сложности с лицензированием, ритейлеры прогнозируют дефицит некоторых моделей до первого квартала 2025 года, после чего ожидается стабилизация. Минпромторг и Минприроды проводят консультации с представителями рынка, чтобы найти компромиссное решение и снизить влияние новых требований на стоимость и доступность техники.

Новые требования по лицензированию смесевых хладагентов ставят под угрозу доступность и цены на холодильники и кондиционеры в России. В ближайшие месяцы потребители могут столкнуться с нехваткой техники и повышением цен, однако представители рынка надеются, что запасы на складах и поддержка локального производства помогут смягчить эффект от этих изменений.

