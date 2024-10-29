В России с 2025 года разрешат покидать место ДТП: важно будет соблюсти одно условие

В следующем году российским водителям предстоит познакомиться с рядом значимых изменений в законодательстве, касающихся как повседневного использования автомобилей, так и дорожной безопасности.

От увеличения штрафов до внедрения цифровых технологий — эти нововведения окажут влияние на все аспекты дорожного движения. Вот 15 ключевых изменений, которые ждут автолюбителей.

1. Штрафы за игнорирование требований ДПС и лишение прав

Теперь за несоблюдение требований остановиться по сигналу инспектора штраф увеличится до 7–10 тысяч рублей. Если водитель снова нарушит это правило в течение года, его могут лишить прав на срок до полугода.

2. Разъяснения по помощи при ДТП

Верховный суд разрешил покидать место аварии для доставки пострадавшего в больницу, однако требует обязательного возвращения после передачи пострадавшего врачам. Отсутствие уважительной причины для невозвращения будет считаться оставлением места аварии.

3. Контроль ОСАГО с помощью камер

С марта 2025 года камеры будут проверять наличие ОСАГО у автомобилей. Сначала владельцам будут отправлять уведомления о необходимости продления страховки, но затем при отсутствии ОСАГО начнут выписывать штрафы — до 800 рублей в день, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

4. Электронные документы по ОСАГО и удобная рассрочка

С января водители смогут подавать документы для страховых выплат через интернет, а плату за участие дополнительных лиц в страховке можно будет вносить в течение пяти дней.

5. Единая электронная система для техосмотра и страховки

В октябре в России была внедрена система, позволяющая автоматически отправлять данные о техосмотре страховщику, что упростит процесс оформления полиса.

6. Запрет на использование электронных сигарет за рулем

Минтранс предложил запретить вейпы и электронные сигареты за рулем, поскольку они отвлекают внимание водителей. Традиционные сигареты под запрет не попадают.

7. Ограничения на использование гаджетов

С марта 2025 года Минтранс ограничит использование телефонов и планшетов, не оборудованных голосовым управлением. Устройства, закрепленные в держателе, можно будет использовать только для навигации.

8. Нештрафуемый порог скорости останется прежним

Госдума отклонила предложение снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч, поэтому водителям разрешено превышать скорость на 20 км/ч.

9. Динамическое ценообразование на парковку в Москве

С ноября на некоторых парковках Москвы будут внедрены динамические тарифы: ночью парковка обойдётся дешевле, а в часы пик — до 800 рублей в час.

10. Беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева»

В 2025 году на трассе М-11 массово начнут работать беспилотные грузовики. На начальном этапе в кабинах будут присутствовать водители для контроля системы.

11. Новые правила для электросамокатов и электровелосипедов

С марта будут введены правила для электровелосипедов и самокатов с мощностью до 0,25 кВт, а более мощные модели переведут в категорию мопедов, для которых нужны права категории «М».

12. Ужесточение наказания для автоподставщиков

Автоподставщики будут нести уголовную ответственность: лишение свободы сроком до 7 лет в зависимости от обстоятельств.

13. Разъяснение по знаку «Остановка запрещена»

Верховный суд уточнил, что знак «Остановка запрещена» действует только на ту сторону дороги, где он установлен, и не распространяется на въезды и выезды с прилегающих территорий.

14. Новый знак для мест остановки экстренных служб

Минтранс планирует внедрить знак 5.18.1 и разметку для обозначения зон, в которых могут останавливаться только машины скорой помощи, полиции и аварийных служб.

15. Штрафы и лишение прав за опасное вождение

За опасное вождение будут штрафовать на 3–5 тысяч рублей, а при повторных нарушениях водителей могут лишить прав на срок до трёх месяцев. Нарушителей будут фиксировать как инспекторы ДПС, так и камеры.

Подготовка к изменениям

Водителям предстоит заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать штрафов и сделать поездки безопаснее.

