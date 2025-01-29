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В РФ начали массово аннулировать регистрацию авто в ГИБДД: кто «попадет»

усиленные меры контроля за параллельным импорто...

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Началась новая эра в регуляции автомобильного рынка России: Федеральная таможенная служба (ФТС) активизировала проверки автомобилей, ввезенных через параллельный импорт.

Тысячи владельцев таких автомобилей столкнулись с требованиями о дополнительных платежах, что стало следствием обнаружения фальсификации документов и занижения стоимости машин.

  • Причины кампании: ФТС обратила внимание на машины, ввезенные по параллельному импорту, после выявления массового занижения стоимости в инвойсах, что приводило к уклонению от уплаты положенных таможенных пошлин. Эти меры вызваны необходимостью защиты экономических интересов страны и легитимности таможенных операций.
  • Методы выявления: Специалисты ФТС используют различные методы анализа для идентификации подозрительно низких цен на ввозимые транспортные средства, включая сравнение декларируемых стоимостей с рыночными значениями.
  • Последствия для владельцев: Владельцам автомобилей, признанным виновными в уклонении от платежей, выставляются счета на суммы от 300 до 400 тысяч рублей. Невыполнение требований приводит к аннулированию электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) и отмене его регистрации, делая использование авто на дорогах незаконным.
  • Защита прав потребителей: Эксперт по автомобильной промышленности Максим Шелков подчеркивает, что многие владельцы становятся невольными жертвами мошеннических схем и призывает к более тщательному контролю за процессом покупки и импорта автомобилей.

Текущая кампания ФТС подчеркивает важность прозрачности в процессах импорта автомобилей и необходимость внимательного отношения к документации при международных покупках.

Это становится напоминанием для всех участников рынка о необходимости соблюдения законодательства, чтобы избежать серьезных финансовых и юридических последствий, сообщает amurmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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