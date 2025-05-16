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Суд обязал мошенника вернуть дом и землю обманутому татарстанцу

Решение пока не вступило в силу, а его исполнен...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Агрызском районе прокуратура добилась через суд отмены сделки по передаче дома и земельного участка. Основанием для обращения послужили материалы проверки, инициированной после жалобы от мужчины с инвалидностью I группы.

Установлено, что в 2020 году заявитель, имеющий психическое заболевание, подписал договор купли-продажи дома и участка в центре Агрыза с 42-летним жителем района. Однако никакой оплаты за имущество он не получил.

Позже суд признал так называемого "покупателя" виновным в мошенничестве — преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ.

С целью восстановления справедливости и защиты имущественных интересов инвалида прокуратура потребовала признать сделку недействительной и истребовать недвижимость из чужого владения. Суд полностью удовлетворил иск. Решение пока не вступило в силу, а его исполнение находится на особом контроле прокуратуры района.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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