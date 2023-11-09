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Пресс-секретарь президента России сделал экстренное заявление о ситуации на СВО

Пресс-секретарь президента России сделал экстренное заявление о ситуации на СВО

a2news.ru

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Пресс-секретарь Главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение в диалоге с политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным, что победить наше государство на поле боя ни для кого недостижимая цель, сообщает «Лента.ру».

Согласно словам представителя Кремля, всем недоброжелателям России следует осознать, что любые усилия, направленные на победу над российским государством на поле боевых сражений, бесполезны.

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