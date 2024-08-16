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«В августе мы заканчиваем работать»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

WhatsApp, широко известный мессенджер, объявил ...

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WhatsApp, широко известный мессенджер, объявил о прекращении поддержки для определенных старых моделей смартфонов, работающих на платформах Android и iOS. Это решение касается устройств, которые уже не могут обеспечить необходимый уровень функциональности и безопасности для современных обновлений приложения.

Какие модели потеряют поддержку?

В список устройств, которые больше не будут получать обновления от WhatsApp, входят модели от ведущих производителей как Samsung, Apple, Motorola, Huawei, и других. Это включает в себя устройства, которые были выпущены многие годы назад и до сих пор используются благодаря их надежности и функциональности, но уже не соответствуют текущим стандартам приложений.

Список устройств, нуждающихся в замене

Владельцам устройств из следующего списка рекомендуется обновить свои смартфоны для продолжения использования WhatsApp:

  • Samsung: серии Galaxy, включая модели как Galaxy Ace Plus, Galaxy S4 Mini, и Galaxy Note 3.
  • Apple: начиная от iPhone 5 до iPhone SE первого поколения.
  • Motorola: включая начальные модели Moto G и Moto X.
  • Прочие устройства от Huawei, Sony и LG, также как и более редкие модели от Lenovo и ZTE.

Действия для пользователей старых моделей

Если ваше устройство находится в списке моделей, которые больше не будут поддерживаться, рекомендуется рассмотреть возможность приобретения нового смартфона. Новые модели предлагают лучшую производительность, улучшенные функции безопасности и более эффективное использование приложений.

Заключение

Остановка поддержки старых устройств позволяет WhatsApp сфокусироваться на улучшении и оптимизации приложения для современных устройств, что повышает общую эффективность и безопасность сервиса. Переход на новый смартфон — это не только возможность продолжить использовать любимые приложения, но и шанс воспользоваться преимуществами последних технологических достижений.

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