Яйца для себя хитрые продавцы выбирают только так: запоминайте два простых лайфхака

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда купленные яйца оказывались не такими свежими, как хотелось бы. Однако хитрые продавцы давно знают простые способы, как определить качество продукта прямо на месте.

Мы делимся с вами двумя надежными лайфхаками, которые помогут выбрать лучшие яйца и избежать разочарований.

1. Осматривайте скорлупу

Первый шаг – внимательно изучить внешний вид яиц. Свежие яйца имеют матовую, слегка шероховатую поверхность. Если скорлупа слишком гладкая или блестящая, это может быть признаком того, что яйцо не первой свежести. Также обратите внимание на трещины или пятна – даже небольшие повреждения могут указывать на начало порчи.

2. Проверяйте дату упаковки

На упаковке всегда указывается дата фасовки. Лучший выбор – яйца, упакованные не более 7 дней назад. Помните, что срок хранения яиц в холодильнике составляет до 28 дней, но чем свежее продукт, тем он полезнее и вкуснее. Если дата нечеткая или стерта, лучше отказаться от покупки – это может быть признаком недобросовестности продавца.

Эти два простых способа помогут вам выбрать качественные яйца, которые не только долго сохранят свежесть, но и порадуют отменным вкусом.