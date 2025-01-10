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В Челнах тренер натравил на одного мальчика других детей

Тренер вскоре вмешался и остановил происходящее

pixabay.com

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В Набережных Челнах произошел инцидент, в ходе которого тренер детской футбольной команды предложил детям расправиться с одним из юных игроков.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ситуация случилась в октябре прошлого года в детском саду «Колокольчик», где проводились занятия секции «Пантера» под руководством Руслана Хайруллина.

Родители уверены, что Хайруллин умышленно настроил остальных детей против одного малыша из-за его проступка, в результате чего они начали его пинать. Тренер вскоре вмешался и остановил происходящее.

После этого случая аренда помещения в детсаду была расторгнута, а тренер отстранен от своих обязанностей. Несмотря на отсутствие физических травм, по словам родителей, ребенок стал плохо спать и теперь он боится возвращаться на тренировки. Материалы для дальнейшего расследования были переданы в ПДН, пишет baza.

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