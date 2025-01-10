Тренер футбольного кружка из Челнов натравил детей на мальчика из-за усталости

В Челнах тренер футбольного кружка спровоцировал детей на нападение на мальчика из-за того, что тот устал и решил немного отдохнуть. Об этом Mash Iptash рассказала его мама.

По словам Яны, инцидент произошел во время второго занятия. Руслан Хайруллин, тренер, был уволен через два дня, но даже не извинился. Он связался с мамой лишь накануне, когда видео инцидента стало viral, и поинтересовался, есть ли у неё претензии. Яна утверждает, что никаких претензий у неё нет, в том числе к детскому саду. Ей жаль, что кто-то слил это видео в родительском чате.

С её сыном всё в порядке, он здоров. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности.

Выяснилось, что все произошло в октябре 2024 года. Как только информация стала известна, тренера уволили, а секцию закрыли, но Хайруллин, по слухам, сумел договориться с родителями пострадавшего мальчика.