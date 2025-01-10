Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Тренер футбольного кружка из Челнов натравил детей на мальчика из-за усталости

Он связался с мамой лишь накануне

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Челнах тренер футбольного кружка спровоцировал детей на нападение на мальчика из-за того, что тот устал и решил немного отдохнуть. Об этом Mash Iptash рассказала его мама.

По словам Яны, инцидент произошел во время второго занятия. Руслан Хайруллин, тренер, был уволен через два дня, но даже не извинился. Он связался с мамой лишь накануне, когда видео инцидента стало viral, и поинтересовался, есть ли у неё претензии. Яна утверждает, что никаких претензий у неё нет, в том числе к детскому саду. Ей жаль, что кто-то слил это видео в родительском чате.

С её сыном всё в порядке, он здоров. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности.

Выяснилось, что все произошло в октябре 2024 года. Как только информация стала известна, тренера уволили, а секцию закрыли, но Хайруллин, по слухам, сумел договориться с родителями пострадавшего мальчика.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Важное в РТ

21 час назад

В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

уничтожение тараканов в квартире цена москва ювао

Новости Казани

день назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно

Новости Татарстана

день назад

Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

ремонт замка аблой в Москве

Новости Татарстана

день назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Новости Казани

день назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане
Новости Казани
день назад

Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Новости Татарстана

22 минуты назад

Тренер футбольного кружка из Челнов натравил детей на мальчика из-за усталости

Новости России

день назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

Новости Татарстана

37 минут назад

Водитель BMW, сбежавший с места ДТП в Татарстане, расплакался в суде 10 января

Новости Татарстана

час назад

Мэр Бугульмы Закиров снова не приехал на суд по своему «раскулачиванию»
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

час назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Новости Татарстана

2 часа назад

Яйца для себя хитрые продавцы выбирают только так: запоминайте два простых лайфхака

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах тренер натравил на одного мальчика других детей
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты