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Мэр Бугульмы Закиров снова не приехал на суд по своему «раскулачиванию»

На слушании присутствовали 2 новых адвоката

pixabay.com

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Суд РТ отложил рассмотрение иска прокурора региона Альберта Суяргулова против главы Бугульмы и главы Бугульминского района Линара Закирова, в котором идет речь о изъятии активов их семьи на сумму свыше 60 млн руб., на 17 января.

На заседании ответчики не пришли. Вместо этого их представитель озвучил просьбу от 70-летней Фатымы Закировой, желающей участвовать в процессе, но указавшей на плохое здоровье и непогоду, которые мешают ей прибыть.

На слушании присутствовали 2 новых адвоката со стороны ответчиков, в то время как Роман Скляр, ранее представлявший их интересы, отсутствовал. Судья подчеркнул, что доверенность от Линара Закирова также включает других адвокатов — всего их насчитывается семь, и некоторые из них присутствовали на заседании.

Новое заседание назначено на 17 января. Напомним, что предварительное рассмотрение дела состоялось в декабре 2024 года.

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