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«В августе мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил всем по России неожиданную новость

Известное во всем мире приложение WhatsApp сооб...

alev-biz.livejournal.com

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Известное во всем мире приложение WhatsApp сообщило, что будет прекращено с их стороны обслуживание некоторых телефонов. Связано это с тем, что конкретные модели устарели. Обслуживание прекратится уже со следующего года. Если владельцы таких гаджетов захотят продолжить использовать WhatsApp, то выход только один - обновить технику.

Вот несколько моделей, которые прекратит поддерживать WhatsApp:

  • Samsung: больше не откроется приложение на моделях Galaxy Ace Plus, Core, Express 2, Grand, Note 3 и различные модели S4.
  • Apple: перестанет поддерживаться на iPhone 5, 5C, 6, 6S и SE первого поколения.
  • Motorola: затронет начальные модели Moto G и Moto X.
  • Huawei: это будут Ascend P6 S, G525 и другие начальные модели.
  • Sony: начальные модели Xperia, включая Z1, E3 и M.
  • LG: начальные модели серий Optimus, включая 4X HD и G Pro.


В планах WhatsApp - сосредоточиться на новейших моделях последних лет, чтобы усилить безопасность и функциональность приложения. Так они смогут задействовать в своих разработках передовые технологии и обеспечить максимальную производительность.

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