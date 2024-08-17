«В августе мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил всем по России неожиданную новость
alev-biz.livejournal.com
Известное во всем мире приложение WhatsApp сообщило, что будет прекращено с их стороны обслуживание некоторых телефонов. Связано это с тем, что конкретные модели устарели. Обслуживание прекратится уже со следующего года. Если владельцы таких гаджетов захотят продолжить использовать WhatsApp, то выход только один - обновить технику.
- Samsung: больше не откроется приложение на моделях Galaxy Ace Plus, Core, Express 2, Grand, Note 3 и различные модели S4.
- Apple: перестанет поддерживаться на iPhone 5, 5C, 6, 6S и SE первого поколения.
- Motorola: затронет начальные модели Moto G и Moto X.
- Huawei: это будут Ascend P6 S, G525 и другие начальные модели.
- Sony: начальные модели Xperia, включая Z1, E3 и M.
- LG: начальные модели серий Optimus, включая 4X HD и G Pro.
В планах WhatsApp - сосредоточиться на новейших моделях последних лет, чтобы усилить безопасность и функциональность приложения. Так они смогут задействовать в своих разработках передовые технологии и обеспечить максимальную производительность.
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