WhatsApp, один из ведущих мировых мессенджеров, анонсировал значительные изменения в поддержке устройств. Из-за обновлений программного обеспечения и повышения требований к безопасности, приложение прекратит функционировать на ряде старых моделей смартфонов, включая популярные модели от Samsung, Apple, Motorola и других производителей. Это решение затронет пользователей по всему миру, в том числе и в России.

Причины изменений

Как утверждают разработчики, основной причиной обновления списка поддерживаемых устройств является желание обеспечить пользователей максимально функциональным и безопасным сервисом. Старые версии операционных систем не поддерживают новые функции безопасности и оптимизаций, что может подвергать риску как отдельных пользователей, так и всю сеть WhatsApp.

Какие устройства больше не поддерживаются?

Среди моделей, которые больше не будут поддерживаться WhatsApp, находятся:

Samsung : Galaxy Note 3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace Plus и другие.

: Galaxy Note 3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace Plus и другие. Apple : iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus, а также первое поколение iPhone SE.

: iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus, а также первое поколение iPhone SE. Motorola : Moto G и Moto X.

: Moto G и Moto X. Huawei, Sony, LG и даже некоторые модели Lenovo и ZTE также входят в список.

Полный список включает 45 моделей, которые используют устаревшие версии Android и iOS. Для продолжения использования WhatsApp разработчики рекомендуют обновить устройство до более современной модели, поддерживающей Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.

Что делать, если ваш телефон в списке?

Если ваш смартфон находится в списке устройств, которые больше не будут поддерживаться, возможно, пришло время рассмотреть покупку нового. Современные устройства предлагают не только поддержку последних версий программного обеспечения, но и улучшенные функции безопасности, качество камеры и производительность.

Выводы

Прекращение поддержки старых моделей смартфонов WhatsApp является частью широкого тренда в индустрии технологий, где со временем устройства устаревают и требуют замены на новые для поддержания актуальности технологий и безопасности. Это напоминает пользователям о необходимости следить за обновлениями и готовиться к переходу на более новые и совершенные устройства для оптимального использования современных приложений и сервисов.