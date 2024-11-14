В январе отменили выплаты пенсионерам: россиян поставили перед шокирующим фактом

Декабрь текущего года обещает стать особенно щедрым месяцем для российских пенсионеров. В связи с изменениями в графике выплат, связанными с новогодними праздниками, в этом месяце гражданам предстоит получить не одну, а две пенсионные выплаты.

Двойное начисление пенсий

Первая выплата пройдет в обычные сроки, но вторая, предназначенная за январь, будет перенесена на конец декабря. Это решение принято, чтобы избежать задержек, связанных с новогодними каникулами, когда банки и другие финансовые институты не работают. Таким образом, начиная с 25 декабря и до конца месяца, пенсионеры, чьи выплаты обычно приходятся на первую половину месяца, получат свои январские пенсии.

Повышение пенсий в январе

Кроме того, вторая пенсионная выплата в декабре будет сопровождаться еще одним приятным новшеством — повышением пенсионных ставок. С начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что является выше уровня официальной инфляции. Это повышение уже утверждено и гарантирует увеличение ежемесячных выплат пенсионерам, что должно помочь им справиться с растущими жизненными расходами.

Влияние на пенсионеров

Эти изменения ожидаются с нетерпением, так как они предоставляют дополнительную финансовую поддержку в период праздничных дней, а также укрепляют финансовое положение пенсионеров в новом году. Повышение пенсий является важной мерой социальной поддержки, которая демонстрирует стремление государства обеспечить более комфортную жизнь своим старшим гражданам.

Эти меры позитивно влияют на благосостояние пенсионеров, позволяя им чувствовать себя более защищенными в экономически нестабильные времена. Такая поддержка становится особенно значимой в преддверии нового года, когда расходы традиционно увеличиваются.

