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В январе 2025 года пенсии отменили: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Декабрь 2024 года обещает стать особенным време...

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Декабрь 2024 года обещает стать особенным временем для пенсионеров России, так как им будет начислена не одна, а две пенсии.

Это решение вызвано изменением графика выплат, связанным с предстоящими новогодними праздниками.

Изменения в графике выплат

Традиционно пенсионные выплаты производятся ежемесячно, но в декабре 2024 года будет проведена дополнительная выплата. Причиной этому служит адаптация к праздничным дням, когда банки не работают в начале января. Чтобы обеспечить финансовую поддержку пенсионеров без перерывов, вторая пенсия будет начислена в период с 25 по 29 декабря. Эта мера коснется тех пенсионеров, у которых обычная дата выплаты приходится на первую половину месяца.

Индексация пенсий в январе

Дополнительно ко второй пенсионной выплате, пенсионеры могут ожидать приятный сюрприз в новом году. С января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%, что значительно выше уровня официальной инфляции. Это решение уже утверждено и направлено на поддержание покупательной способности пенсионеров в условиях экономических изменений.

Значение этих изменений

Эти меры реализуются в целях обеспечения стабильности и финансовой поддержки для старшего поколения России в период праздников и за их пределами. Они не только предотвращают возможные неудобства, связанные с праздничными задержками, но и поднимают уровень жизни пенсионеров через значительную индексацию пенсий.

Этот шаг подчеркивает внимание государства к нуждам пожилых граждан, обеспечивая их достойное и уверенное финансовое положение в преддверии нового года.

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