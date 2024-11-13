Наташа Королева показала 78-летнюю маму, играющую на рояле в Санкт-Петербурге

Артистка Наташа Королева в настоящее время живет в Санкт-Петербурге вместе со своей матерью Людмилой Порывай. Певица прибыла в культурную столицу Татарстана на гастроли и взяла родственницу с собой. В социальной сети она выложила ролик с мамой, на котором видно, как она играет на рояле.

Сама Людмила сейчас в хорошей форме в свои 78 лет и следующий день рождения у нее будет в феврале 2025 года. Здоровье у Порывай, по информации издания, довольно неплохое, потому что она продолжает совершать продолжительные по времени перелеты.

Выяснилось, мать певицы живет в Соединенных Штатах Америки. Ранее артистка нередко навещала родственницу, вот только в настоящее время получить визу сложно. В результате, самой Порывай пришлось прибыть в Россию, чтобы поздравить своего внука со свадьбой, пишет 7Дней.ру.

Наташа Королева родилась 31 мая 1973 года.