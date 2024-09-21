Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже с завтрашнего дня: YouTube обрадовал всех жителей России приятными новостями

Видеохостинг YouTube, популярный среди российск...

YouTube

Подписаться в Telegram

Видеохостинг YouTube, популярный среди российских пользователей, анонсировал ряд нововведений, которые призваны сделать использование платформы еще более удобным.

Несмотря на действующие ограничения и замедленную загрузку на различных устройствах, сервис продолжает активно развиваться и улучшать функционал, чтобы пользователи могли наслаждаться просмотром контента без лишних неудобств. Уже завтра россияне смогут оценить новые возможности, которые существенно облегчат взаимодействие с платформой.

Новые функции YouTube для пользователей из России

Одно из главных нововведений — возможность делиться видео с помощью QR-кода. Теперь отправить интересное видео другу или близкому можно будет буквально за пару кликов. Для этого достаточно зайти на страницу видео в мобильном приложении, нажать на три точки в правом верхнем углу, выбрать функцию «поделиться» и выбрать опцию создания QR-кода. Код можно будет сохранить в галерею смартфона и переслать кому угодно.

Как работает новая функция QR-кода?

Этот инструмент станет особенно полезным для тех, кто хочет быстро и легко делиться видео с близкими или коллегами. Теперь не нужно копировать ссылку или отправлять её вручную — достаточно просто сгенерировать QR-код и передать его получателю, который сможет отсканировать его с помощью камеры телефона и сразу перейти к просмотру.

Дополнительные улучшения: блокировка экрана и ночной таймер

Ещё одним полезным обновлением станет возможность блокировки экрана во время просмотра видео. Это решение идеально подходит для тех, кто любит смотреть видео, не отвлекаясь на случайные нажатия. Теперь можно избежать неприятных ситуаций, когда ролик останавливается или перематывается из-за неосторожного касания экрана.

Кроме того, YouTube вводит ночной таймер, который автоматически завершает воспроизведение видео в заданное время. Эта функция станет находкой для тех, кто любит засыпать под видео или музыку. Таймер можно настроить на конкретное время, после чего приложение завершит просмотр и остановит воспроизведение.

Почему это важно для пользователей?

Несмотря на текущие сложности с загрузкой и некоторые ограничения, введённые на территории России, YouTube продолжает активно улучшать сервис для российских пользователей. Эти нововведения показывают, что компания не собирается уходить с рынка и продолжает развивать платформу с учётом потребностей аудитории.

Пользователи смогут наслаждаться любимыми видео с повышенным комфортом и без лишних сложностей, а новые функции сделают просмотр ещё более удобным. Возможность делиться видео через QR-коды и блокировать экран во время просмотра позволит избежать распространённых проблем, с которыми сталкивались многие пользователи.

Нововведения, которые начнут действовать уже завтра, помогут российским пользователям YouTube наслаждаться контентом на ещё более удобных условиях. QR-коды, блокировка экрана и ночной таймер — это шаг навстречу пользователям, который делает взаимодействие с видеохостингом ещё проще и приятнее.

Следите за обновлениями в приложении, чтобы первыми попробовать новые функции и делиться видео с друзьями ещё быстрее!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

17 часов назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

чем закрыть вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market объявил программу маркета

замена соленоидов в акпп цена в Казани

Новости Казани

18 часов назад

На саммит БРИКС в Казань приедет Додик

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается -3 градуса

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины

Лонгриды

12 часов назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Новости Казани
день назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане псевдосотрудники «Энергосбыта» обманули 74-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

17 часов назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

Новости Казани

16 часов назад

В Казани нашли 16 нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

17 часов назад

В 3 районах Татарстана сменили глав
В Казани на Зорге появился мурал
Новости Казани
17 часов назад

В Казани на Зорге появился мурал

Новости Казани

17 часов назад

В Казани с 20 по 21 сентября ограничат продажу алкоголя

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстанцу грозит уголовка за дискредитацию ВС РФ

Новости Казани

19 часов назад

Во время саммита БРИКС реку Казанку закроют для судов
Какие страхи давно в прошлом, но их не могут за...
Интересное в Казани
4 дня назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом
Челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челн...
Новости Татарстана
22 часа назад

Челнинка потеряла ребёнка из-за халатности челнинских врачей и оказалась права