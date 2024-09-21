На трассе под Казанью погибли два человека в результате ДТП

На трассе Казань – Буинск – Ульяновск произошло трагическое ДТП, унесшее жизни двух человек. Водитель грузового автомобиля Volvo, по предварительной информации Госавтоинспекции РТ, допустил отцепление прицепа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «УАЗ».

В результате столкновения «УАЗ» потерял управление и врезался в грузовой автомобиль MAN, что привело к катастрофическим последствиям.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир «УАЗа», оставив родных и близких в глубоком горе. Обстоятельства данного ДТП в настоящее время находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов, которые проводят расследование и устанавливают причины аварии.

Свидетели ДТП и все, кто имеет информацию о произошедшем, призываются обратиться в соответствующие органы, чтобы помочь в расследовании этого ужасного инцидента.