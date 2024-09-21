Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Всероссийский субботник «Зелёная Россия», прошедший 21 сентября на озере Изумрудное в Казани, стал настоящим праздником экологической инициативы.

В рамках акции «Вода Россия» национального проекта «Экология», активные жители Татарстана собрали 831 кг мусора, проявив истинное стремление к чистоте и охране природы. Экологическая акция была организована в формате квест-игры «Марафон чистоты», что придавалось мероприятию игривый и вдохновляющий характер.

Министр экологии республики Александр Шадриков, принявший участие в субботнике, выразил глубокую благодарность всем участникам за их труд и поддержку этой важной инициативы.

«Каждый пакет мусора, собранный с этой земли, — это вклад в наше общее будущее», — заметил министр, подчеркивая значимость коллективных усилий.

Совместные усилия сотрудников Минэкологии РТ и дайверов регионального отделения Русского географического общества, активно участвовавших в уборке, показали единство цели и решимость татарстанцев сохранить природу своей родины.