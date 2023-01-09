Увлекающийся "Майнкрафтом" семиклассник покончил с собой, когда родители не дали денег на новый компьютер

В Якутске ученик 7 класса покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке нового компьютера. Как пишет SHOT, мальчик увлекался "Майнкрафтом".

Тело 12-летнего школьника нашли в квартире, где он проживал с родителями.

Семья характеризуется положительно, на учете не состояла. Мать трудится воспитателем в детсаду. В семье растет еще один ребенок - семимесячный малыш.

Старший сын начал успорно просить у родителей 50 тысяч рублей на новый компьютер. Но эата сумма для семьи более чем существенная, а потому сыну отказали.

На своей страничке в соцсети погибший называл себя "мальчиком-майнкрафтером". Полиция проводит проверку.