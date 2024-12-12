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В Татарстане планируют провести капитальный ремонт 719 домов в 2025 году

На проведение ремонтных работ в жилых домах пла...

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В Татарстане активно разрабатывается план по капитальному ремонту жилых домов на 2025 год. Об этом сообщил возглавляющий Государственную жилищную инспекцию республики Александр Тыгин.

На проведение ремонтных работ в жилых домах планируется выделить около 8 миллиардов рублей. Однако эта сумма может быть скорректирована. Известно, что 4,9 миллиарда рублей предоставят собственники жилья, а 1,4 миллиарда — бюджет республики. Оставшиеся средства должны быть выделены из бюджетов муниципальных образований, где намечены ремонтные работы.

Программа капитального ремонта жилых домов действует в Татарстане с 2008 года. За это время было обновлено более 53 миллионов квадратных метров жилых помещений. На эти цели было потрачено около 90 миллиардов рублей.

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