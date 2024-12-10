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В РТ могут принять беженцев из Сирии

Не так давно посольство РФ в Сирии просило граж...

Екатерина Елисеева

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В Республике Татарстан может быть обсужден вопрос предоставления убежища беженцам из Сирии. Об этом рассказала зам премьер-министра региона Лейла Фазлеева.

По информации специалиста, эта тема будет поднята после обращения. В настоящее время точное число татарстанцев, которые проживают в Сирии, неизвестно.

Не так давно посольство РФ в Сирии просило граждан России улететь из страны из-за сложной военно-политической ситуации. Жителям РФ предложили воспользоваться коммерческими рейсами, пишет «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что в Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».

Застройщик - компания «Чехов-Групп». Проект в феврале текущего года был одобрен комиссией при Раисе Республики Татарстан под контролем Минниханова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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