Указ уже подписан. Такую сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

В ноябре 2024 года российские пенсионеры смогут воспользоваться обновленной инициативой по поддержке, предложенной Промсвязьбанком (ПСБ). Банк возобновил программу, нацеленную на улучшение финансового благополучия пожилых граждан, что особенно актуально в условиях современной экономики.

Как отметил эксперт в области пенсионного обеспечения, программа приветственных выплат, созданная ПСБ несколько лет назад, продемонстрировала высокую востребованность и была временно приостановлена. Учитывая сложные экономические реалии, банк решил вновь активировать эту инициативу, предоставив пенсионерам возможность для получения дополнительных выплат. В рамках программы, те, кто откроет карту в ПСБ и переведет на нее свою пенсию, смогут получить денежный бонус в размере 2000 рублей.

Участвовать в программе просто: нужно открыть номер счета в названной финансовой организации и подать заявление на перевод пенсии. После того как первая выплата поступит на открытый счет, бонус в размере двух тысяч рублей будет автоматически зачислен. Эти средства можно использовать для проведения расчетов за покупки или услуги, что предоставляет пенсионерам возможность гибкого управления дополнительными финансами.

Преимуществом программы является ее доступность для всех пенсионеров, без учета уровня дохода или возраста. Участвовать могут как работающие, так и неработающие пенсионеры, что делает программу привлекательной для широкой аудитории.

Инициатива «Приветственные выплаты» от ПСБ имеет важное значение для финансовой поддержки пожилых граждан, особенно на фоне экономической нестабильности. Эта программа не только улучшает материальное положение пенсионеров, но и способствует укреплению доверия к банковской системе, что позволяет гражданам старшего возраста чувствовать себя более защищенными и уверенными в завтрашнем дне.

Эксперт подчеркивает, что подобные инициативы являются существенным вкладом в социальную защиту пенсионеров, предоставляя им дополнительную финансовую помощь. В условиях, когда растут цены и экономическая ситуация требует внимания, программа ПСБ становится важным подспорьем для многих пожилых людей.

Программа от Промсвязьбанка предоставляет пенсионерам великолепную возможность получить дополнительные средства и улучшить свое финансовое положение. Простота участия и варианты использования бонусов делают ее особенно актуальной среди пожилых граждан. Эта инициатива не только помогает пенсионерам в повседневных финансовых вопросах, но и укрепляет их доверие к финансовым структурам.