Указ подписан. В Российской Федерации эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

С наступлением зимы Промсвязьбанк (ПСБ) запускает новую программу материальной поддержки для пенсионеров России.

В условиях инфляции и роста цен программа призвана повысить финансовую стабильность пенсионеров. По словам эксперта по пенсионным системам Сергея Власова, эта инициатива направлена на поддержку старшего поколения в непростые экономические времена.

Как работает программа и что получают пенсионеры?

Ранее ПСБ уже проводил подобные акции, предоставляя пенсионерам бонусы за перевод выплат на счета банка, но на этот раз условия программы стали еще более привлекательными. Каждый пенсионер, оформивший карту Промсвязьбанка и переведший на неё свою пенсию, получит единоразовый бонус в размере 2000 рублей. Эти средства можно использовать для покупок или оплаты услуг — помощь становится особенно ценной в зимний сезон, когда многие пенсионеры сталкиваются с повышенными расходами.

Как стать участником программы Промсвязьбанка?

Процесс участия в программе прост и доступен каждому пенсионеру, вне зависимости от возраста или уровня дохода:

Оформите карту ПСБ. Для участия в программе нужно получить новую карту в любом отделении Промсвязьбанка, на которую будут поступать пенсионные выплаты.

Предоставьте реквизиты для перевода пенсии. Далее пенсионеру нужно подать заявление о переводе пенсионных выплат на новый счёт в ПСБ.

Получите бонус. После первой поступившей на карту пенсии банк начислит бонус в 2000 рублей.

Эта программа не ограничивается возрастными рамками и доступна каждому пенсионеру, желающему улучшить свое финансовое положение в зимний период.

Почему это важно для пенсионеров?

По мнению Сергея Власова, материальная поддержка от банков — это не только способ помочь пенсионерам, но и возможность укрепить их доверие к финансовым организациям. В условиях экономической нестабильности, когда цены растут, а покупательная способность снижается, подобные бонусы становятся серьёзной поддержкой. Программа ПСБ также помогает укрепить долгосрочные отношения между банками и клиентами пенсионного возраста, позволяя пожилым людям получить дополнительные средства, а банку — расширить клиентскую базу и повысить лояльность пользователей.

Программа Промсвязьбанка: важная помощь в условиях экономической неопределённости

Для пенсионеров, которые сталкиваются с ростом цен и другими экономическими трудностями, такие инициативы становятся серьёзной поддержкой, позволяя им более уверенно смотреть в будущее. Промсвязьбанк предлагает простые и доступные условия участия, что делает программу привлекательной и полезной для всех представителей старшего поколения.