Указ подписан. В России эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

С приближением зимы Промсвязьбанк (ПСБ) запускает новую программу, которая призвана оказать материальную поддержку пенсионерам России.

Как отметил эксперт по пенсионным системам Сергей Власов, цель инициативы — помочь старшему поколению в непростые экономические времена и повысить их финансовую стабильность.

Возвращение успешной программы

ПСБ уже имел успешный опыт подобных инициатив, когда пенсионеры получали бонусы за перевод пенсии на счета в банке. В этот раз условия программы стали ещё более выгодными. Каждый пенсионер, который оформит новую карту Промсвязьбанка и переведёт на неё свои пенсионные выплаты, получит единоразовый бонус в размере 2000 рублей. Это шаг направлен на улучшение финансового положения граждан в условиях растущих цен и инфляции.

Как стать участником программы?

Чтобы принять участие в программе, пенсионеры должны выполнить несколько простых действий:

Оформить карту Промсвязьбанка. Для этого нужно обратиться в банк и получить новую карту, предназначенную для получения пенсионных выплат.

Предоставить реквизиты для перевода пенсии. Пенсионеру необходимо оформить заявление о переводе пенсии на счёт, открытый в ПСБ.

Получить бонус. После того как на карту поступит первая пенсия, банк начислит бонус в размере 2000 рублей, который можно использовать на своё усмотрение.

Программа не имеет возрастных ограничений или требований по уровню дохода, что делает её доступной для всех пенсионеров, желающих улучшить своё финансовое положение.

Почему эта программа важна?

Программа Промсвязьбанка — это не просто материальная поддержка, но и способ укрепить доверие пенсионеров к банковской системе. Финансовые бонусы помогают старшему поколению чувствовать себя более уверенно в сложные времена. Это особенно важно в условиях экономической нестабильности, когда покупательная способность пенсионеров может снижаться.

Кроме того, программа способствует развитию долговременных отношений между банками и клиентами пенсионного возраста. Пожилые люди получают дополнительные средства для своих нужд, а банки — возможность расширить свою клиентскую базу и поддерживать лояльность пользователей.

Зимняя программа Промсвязьбанка — это отличная возможность для пенсионеров улучшить своё финансовое положение в условиях экономической неопределённости. Простота условий участия и отсутствие ограничений делают программу доступной для всех желающих. Для старшего поколения, которое сталкивается с ростом цен и другими экономическими вызовами, подобные инициативы становятся важным подспорьем, позволяя им чувствовать уверенность в завтрашнем дне.