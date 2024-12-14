Указ подписан: стали известны катастрофические штрафы для водителей с начала 2025 года
kamchatka.sledcom.ru
С 1 января 2025 года российские водители столкнутся с существенными изменениями в системе дорожных штрафов. Государственная Дума одобрила поправки, которые затронут ключевые нарушения ПДД.
Ключевые изменения в размерах штрафов:
Алкоголь за рулем: Штраф за вождение в нетрезвом состоянии вырастет с 30 000 до 45 000 рублей, срок лишения прав остается без изменений. Это серьезное усиление ответственности за подобные нарушения.
Превышение скорости: Штрафы за превышение скорости увеличены. Нарушения на 20-40 км/ч теперь будут караться штрафом 750 рублей (вместо 500). Более существенные превышения (60-80 км/ч) могут привести к штрафу до 3 700 рублей или лишению прав до 6 месяцев.
Неиспользование ремней безопасности: Штраф за это нарушение увеличится с 1000 до 1500 рублей.
Изменения в системе скидок и оплат:
Скидки: Снижена скидка за оплату штрафа в срок. Теперь она составляет 25% при оплате в течение 30 дней (ранее 50% за 20 дней).
Перераспределение средств от штрафов:
Федеральный бюджет: 25% средств от дорожных штрафов теперь будут перечисляться в федеральный бюджет. Остальные 75% останутся в региональных бюджетах. Это решение одобрено Правительством.
Цели реформы:
Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения путем ужесточения ответственности за правонарушения. Новые правила оплаты и перераспределения средств от штрафов должны мотивировать водителей к более ответственному поведению на дорогах.
Эти изменения существенно повышают ответственность водителей за нарушения ПДД, и вносят коррективы в распределение финансовых потоков, связанных с дорожным движением.
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