Какой вы сосед?

Если смотреть с фактической точки зрения, то самые близкие люди для нас — это соседи. Завести среди них настоящих друзей — большая удача. Но чаще мы не совсем довольны поведением других жильцов — то они шумят, то места в лифте для нас не оставляют, когда мы так спешим на работу… Постойте! А вы сами-то хороший сосед? Давайте проверим.



Ну как, согласны с результатом? В любом случае, теперь вы знаете, что жилые комплексы в вашем городе стали еще комфортнее, ведь оператор Т2 поработал над качеством сети и еще на 50% ускорил здесь 4G-интернет! Жильцы «Беседы», «МЧС», «ХХI век» и других ЖК больше могут не ограничивать себя при интернет-серфинге!

Потому что дом — главное место в нашей жизни!