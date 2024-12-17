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Какой вы сосед?

Если смотреть с фактической точки зрения, то са...

Изображение: пресс-служба Т2

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Если смотреть с фактической точки зрения, то самые близкие люди для нас — это соседи. Завести среди них настоящих друзей — большая удача. Но чаще мы не совсем довольны поведением других жильцов — то они шумят, то места в лифте для нас не оставляют, когда мы так спешим на работу… Постойте! А вы сами-то хороший сосед? Давайте проверим.


Ну как, согласны с результатом? В любом случае, теперь вы знаете, что жилые комплексы в вашем городе стали еще комфортнее, ведь оператор Т2 поработал над качеством сети и еще на 50% ускорил здесь 4G-интернет! Жильцы «Беседы», «МЧС», «ХХI век» и других ЖК больше могут не ограничивать себя при интернет-серфинге!

Потому что дом — главное место в нашей жизни!

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