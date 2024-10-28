Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: граждан России пенсионного возраста, у которых есть непрерывный стаж работы 10-15 лет, ждет приятный бонус с 1 ноября

С октября текущего года для российских пенсионе...

gubdaily.ru

Подписаться в Telegram

С октября текущего года для российских пенсионеров, которые более десяти лет проработали в одной компании, появилась возможность получать дополнительные выплаты к своим пенсиям.

Это нововведение стало возможным благодаря инициативам ряда крупных работодателей, стремящихся поддержать верность и лояльность своих сотрудников, проработавших на одном месте долгие годы.

Какие изменения ожидают пенсионеров?

По информации пенсионных экспертов, новая система начисления доплат ориентирована на тех пенсионеров, чей трудовой стаж в одной организации непрерывен на протяжении значительного периода времени. Ранее этот фактор не играл значительной роли в расчете пенсионных выплат, но теперь непрерывный стаж становится ключевым условием для получения финансовых поощрений. Это нововведение подчеркивает важность признания труда и преданности сотрудников, остававшихся в одном коллективе на протяжении долгих лет.

Кто может рассчитывать на дополнительные выплаты?

Наибольшую выгоду от новой системы получат пенсионеры, которые трудились в сферах с высокой степенью социальной значимости, таких как образование, медицина, горнодобывающая промышленность, а также те, кто работал в условиях Крайнего Севера. Длительный и непрерывный стаж в таких отраслях теперь будет не только увеличивать размер стандартной пенсии, но и давать право на дополнительные выплаты. Это поощрение признано важной поддержкой для тех, кто всю жизнь посвятил трудной и необходимой работе.

Инициативы от крупных компаний

Многие предприятия внедряют свои программы поощрения для долгосрочных сотрудников. Например, за стаж от трёх до пяти лет в одной компании можно получить единовременную премию в размере 1,5–2 тысячи рублей, а за трудовой стаж от десяти до пятнадцати лет — от 2,5 до 3 тысяч рублей. Таким образом, работодатели стимулируют сотрудников оставаться в компании на длительный срок, мотивируя их приверженность и лояльность.

Выплаты к юбилейным датам

Дополнительно к ежемесячным выплатам, пенсионеры могут рассчитывать на специальные выплаты к юбилейным датам. Эта мера введена для пенсионеров в возрасте от 55 до 70 лет с 23 октября текущего года и стала возможной благодаря совместным усилиям государственных структур и частного бизнеса, направленным на поддержку старшего поколения. Такие выплаты помогут пенсионерам не только справиться с финансовыми трудностями, но и почувствовать, что их вклад в развитие общества ценен и признан.

Признание долгосрочного вклада сотрудников

Эти меры подчеркивают важность поощрения тех, кто посвятил свою жизнь работе на благо общества и экономики страны. Дополнительные выплаты не только повышают уровень жизни пенсионеров, но и создают мотивацию для нынешних сотрудников оставаться в одной компании на протяжении длительного периода. Такое внимание к ветеранам труда символизирует уважение к их профессиональному вкладу и усилиям, которые они вложили в развитие предприятий и экономики страны.

Инициатива доплат для пенсионеров с длительным стажем отражает серьёзный шаг со стороны бизнеса и государства по повышению благосостояния старшего поколения. Эти изменения помогают укрепить связь между компаниями и их сотрудниками, а также обеспечивают пенсионеров дополнительной финансовой поддержкой, позволяя им наслаждаться заслуженным отдыхом с чувством признательности за их труд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Важное в РТ

2 часа назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

санэпидемстанция от тараканов продам

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

«Можно в рассрочку, но есть нюансы»: как купить квартиру в Казани в 2024 году

бурение скважин на воду челябинск малогабаритной установкой в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости Татарстана

день назад

В Сармановском районе 26 октября в ДТП погиб водитель «Гранты»

Новости Казани

день назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Новости Татарстана

день назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября

Новости Татарстана

6 часов назад

Идеальный рецепт фаршированных перцев: шеф-повар дал важные советы
Лонгриды
2 дня назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

В Казани завершился XVI саммит БРИКС.

Новости Казани

час назад

В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым 13-летнем ребенком на велосипеде

Интересное в Казани

день назад

Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Казани рассказала о необходимых и бесполезных процедурах в кабинете стоматолога

Новости Татарстана

час назад

Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

Жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции
Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем в...
Новости Татарстана
39 минут назад

Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем выпуска и прошла в финал

Новости Казани

3 часа назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн

Новости Татарстана

4 часа назад

Фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина выиграла 1-й этап Гран-при России
билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдоп...
Новости России
6 дней назад

билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышащих детей