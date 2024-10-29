Указ подписан. Эту сумму получат абсолютно все российские пенсионеры в ноябре
cool-readers.ru
С приходом холодов Промсвязьбанк (ПСБ) запустил программу поддержки российских пенсионеров, предлагая им финансовую помощь в условиях растущих цен и инфляции.
PRIMPRESS сообщает, что пенсионеры могут получить денежный подарок в размере 2 тысяч рублей, что станет существенной помощью в зимний период, когда расходы традиционно возрастают.
Как получить бонус?
Чтобы воспользоваться программой, пенсионеру необходимо выполнить всего одно условие:
1. Оформить карту ПСБ.
2. Перевести пенсию на новую карту.
3. Получить деньги: После первого поступления пенсионного платежа на карту бонус автоматически зачисляется на счет пенсионера.
Укрепление доверия к банковским структурам.
По мнению эксперта по пенсионному обеспечению Сергея Власова: «Программа банка не только помогает пенсионерам улучшить свое финансовое положение, но и позволяет им почувствовать уверенность в завтрашнем дне».
Программа Промсвязьбанка - это не просто бонус, а забота о пенсионерах в сложные времена. Она помогает им чувствовать себя более защищенными и обеспечивает финансовую стабильность в будущем.
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