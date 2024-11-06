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Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 7 ноября

С 1 ноября ассортимент многих российских суперм...

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С 1 ноября ассортимент многих российских супермаркетов существенно изменится.

Крупные сети решили провести оптимизацию полок, убрав товары премиум-класса и заменив их на более доступные аналоги, сообщает PRIMPRESS.

Оптимизация ассортимента: почему супермаркеты меняют подход

По словам специалистов в области торговли, инициатива исходит от самих торговых сетей, которые стремятся улучшить взаимодействие с покупателями. Крупные ритейлеры, включая сеть «Лента», приняли решение об изменении ассортимента и переформатировании некоторых магазинов в эконом-класс. Это значит, что ряд товаров, которые считались дорогостоящими, уйдут с полок, уступив место продукции более доступного ценового сегмента.

Какие товары покинут полки?

В первую очередь изменения коснутся товаров премиум-класса — тех, что предлагались по высокой цене и не пользовались массовым спросом. Вместо них в ассортименте будут представлены более бюджетные аналоги, включая продукцию собственных торговых марок ритейлеров. Эти товары обходятся сетям дешевле в производстве и рекламе, а их качество зачастую сравнимо с брендовыми продуктами.

Ретейлеры обещают доступные цены для всех

В результате изменения затронули 35 категорий товаров, которые теперь будут предложены по ценам, доступным широкой аудитории. Это означает, что покупатели смогут приобретать продукцию из базового ассортимента по выгодным ценам, что особенно важно в условиях роста спроса на эконом-сегмент. Другие торговые сети также планируют перейти к подобному формату и видят в этом преимущество для покупателей, которым не придется переплачивать за дорогие бренды.

Как это отразится на потребителях?

Решение ритейлеров направлено на улучшение доступности продуктов для всех слоев населения. Для покупателей такие перемены могут иметь следующие положительные стороны:

  • Снижение цен на продукты повседневного спроса.
  • Увеличение ассортимента собственных торговых марок, предлагающих более низкие цены при достойном качестве.
  • Экономия времени — меньший ассортимент позволит быстрее находить нужные товары.

Поддержка доступного ассортимента в других сетях

Не только «Лента», но и другие крупные ритейлеры, вероятно, поддержат эту инициативу, создавая условия для роста эконом-класса и снижая присутствие дорогих товаров. Это поможет многим покупателям ориентироваться на более доступные цены в условиях оптимизации расходов.

Решение об оптимизации ассортимента отражает новые тенденции в российской розничной торговле: ритейлеры стремятся предложить доступные товары широкому кругу потребителей, исключив из ассортимента дорогие позиции. Нововведение позволит большинству россиян получить качественные продукты по приемлемым ценам, что поддерживает спрос и облегчает выбор для покупателей.

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