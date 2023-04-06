Боец, участвовавший во взятии Соледара, оставил на дереве 200 тысяч рублей и "Крест Вагнера" - все нашел ребенок

В Тульской области девятилетний ребенок нашел на дереве сумку, в которой было 200 тысяч рублей и награды - "Железный Черный Крест Вагнера", медаль "За отвагу" и медаль "За вязтие Соледара".

Как пишет Mash, ребенок попросил случайных прохожих вызвать полицию.

По данным "Интерфакса", в отделе полиции находку приняли на временное хранение и пообещали найти владельца имущества, чтобы вернуть ему награды и деньги.

Что же касается ребенка, то его за сознательность и ответственность решили наградить. Родителям высказали устную благодарность за воспитание сына.

Соледар был взят под российский контроль 13 января текущего года. Штурмовали его бойцы ЧВК "Вагнер", и, вероятно, боец, потерявший имущество, был именно из их числа.