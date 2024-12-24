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Тотальная блокировка Whatsapp в России с 1 января 2025 года: депутаты и сенаторы сказали чего ждать

Мессенджер WhatsApp оказался в центре внимания ...

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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, оказался в центре внимания российских властей. Включение сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) вызвало разговоры о возможной блокировке мессенджера в стране.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что вероятность блокировки высока, если WhatsApp не начнёт соблюдать требования российского законодательства.

Основания для возможной блокировки

Согласно заявлению Андрея Свинцова, опубликованному в «Парламентской газете», мессенджер может быть заблокирован, если не выполнит обязательства, предусмотренные российскими законами. Основные претензии связаны с тем, что WhatsApp якобы используется экстремистскими организациями, а сам сервис не сотрудничает с правоохранительными органами. Россия ожидает от компании взаимодействия, но при этом не требует радикальных изменений в модерации.

Требования к WhatsApp

Согласно правилам, закреплённым Роскомнадзором, мессенджер обязан:

  • Хранить данные пользователей на территории России. Это включает факты приёма, передачи и доставки сообщений, голосовых звонков, изображений и других форм электронных данных.
  • Предоставлять информацию уполномоченным органам. В случае запросов от ФСБ или других служб безопасности компания должна предоставить доступ к данным, необходимым для оперативно-разыскной деятельности.

Сенатор Артем Шейкин заявил, что выполнение этих требований может предотвратить блокировку, и для пользователей мессенджера ничего не изменится.

Влияние политических факторов

Включение WhatsApp в реестр ОРИ является частью более широкой напряжённости в отношениях между Россией и Meta*. Андрей Свинцов отметил, что будущее мессенджера в России также может зависеть от изменений в международной политике. Например, инаугурация нового президента США Дональда Трампа в 2025 году может повлиять на отношения между странами и, соответственно, на ситуацию вокруг мессенджера.

Реакция Совета Федерации

Совет Федерации подтвердил возможность блокировки мессенджера в случае невыполнения законных требований. Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что иностранные компании, работающие в России, обязаны соблюдать местное законодательство. Если они откажутся это делать, их деятельность в стране может быть прекращена.

Что ждёт пользователей?

По словам российских чиновников, выполнение WhatsApp всех требований Роскомнадзора обеспечит продолжение работы сервиса в обычном режиме. Однако, если компания не примет необходимые меры, вероятность блокировки мессенджера в 2025 году остаётся высокой.

WhatsApp находится под пристальным вниманием российских властей. Выполнение требований о локализации данных и сотрудничестве с правоохранительными органами является ключевым фактором, от которого зависит будущее мессенджера в России. Вопрос блокировки WhatsApp также тесно связан с общими отношениями между Россией и Meta,* а также с международной политической ситуацией.

*признана экстремистской организацией на территории РФ

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