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Татарстан направит более 4 миллиардов в сельские территории в 2025 году

В прошлом году на эту программу было затрачено ...

pixabay.com

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В этом году Татарстан намерен выделить 4,1 миллиарда руб. на осуществление мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказали сотрудники Минсельхозпрода РТ.

В прошлом году на эту программу было затрачено 5,3 миллиарда руб., из которых 3,9 миллиарда руб. составляли федеральные средства. Остальные финансировались из бюджета республики и муниципалитетов, а также были привлечены внебюджетные средства.

Эти инвестиции помогли улучшить жилищные условия для семей, живущих в селах, благоустроить 92 общественные зоны в 38 районах и осуществить проект жилой застройки в Лаишевском районе. Кроме того, было отремонтировано 44 километра дорог, а в рамках «Сельской ипотеки» выдано 747 кредитов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей.

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