Часть Казани 2 января осталась без воды из-за аварии

2 января в региональной столице Татарстана на время прекратили подачу воды в двенадцати домах. Об этом рассказали в пресс-слежбе Кировского и Московского районов.

Причина - технический сбой в доме No168 на ул. Декабристов. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта. Пострадавшими от отключения воды стали дома: No160/40, 162, 164, 168, 170, 172, 174 и 176 на улице Декабристов, а также дома No21, 25, 27 на Партизанской и дом No6 на Шоссейной улице.

Сотрудники «Водоканала» подчеркнули, что с 28 декабря официальных заявлений об отключениях не поступало. В комментариях от 2 января жители также сообщили о перебоях с водоснабжением на улице Сафина в поселке Залесный. Кроме того, люди выразили недовольство состоянием канализации в доме No18 на ул. Сахарова и утечкой воды из колодца у дома No2а на улице Сабан.