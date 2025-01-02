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Мигранты не хотят работать в автобусах Казани

Проблема нехватки персонала касается всех катег...

pixabay.com

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Руслан Юсупов, владелец казанской автокомпании «Байлык No3», сообщил, что ни мигранты, ни местные жители не заинтересованы в работе в городских автобусах.

Как сказал специалист, проблема нехватки персонала касается всех категорий работников — как иностранцев, так и россиян, что вынуждает перевозчиков нанимать сотрудников с предыдущими серьёзными нарушениями.

Юсупов также отметил, что текущие условия труда в местных транспортных компаниях не позволяют предложить водителям и кондукторам конкурентоспособные заработные платы. Из-за дефицита работников и низкого уровня оплаты стало сложнее предъявлять требования к сотрудникам, сообщает «Бизнес Онлайн».

По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году ООО «Байлык No3» заработало 271,54 млн рублей, а чистая прибыль составила 30,75 млн рублей. Информация о финансовых показателях за 2024 год пока отсутствует. В компании работают 128 сотрудников.

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