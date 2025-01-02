В Казани толпа парней напала на 2 ребят и забила их до потери сознания
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В жилом комплексе «Салават Купере» группа молодых людей атаковала двоих парней, жестоко избив их до потери сознания.
Инцидент произошел, когда ребята выходили из лифта. Нападавшие не щадили их, нанося удары руками и ногами, в результате чего один из пострадавших потерял сознание, но это не остановило агрессоров.
После драки они оставили истекающие кровью тела у подъезда, а при известии о прибытии полиции быстро ретировались с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавших.
Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан 1 января произошла массовая авария на перекрестке улиц Хади Такташ и Назарбаева.
На месте происшествия находились сотрудники Государственной автомобильной инспекции, которые сейчас выясняют обстоятельства инцидента.
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