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Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

После новогодних праздников, к примеру, в 2024 ...

Екатерина Елисеева

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В полночь 1 января освещение на главной елке Казани, расположенной у Центра семьи «Казан», неожиданно отключилось, сообщает Inkazan.

Алина рассказала, что проблемы начали возникать примерно в час ночи: елка, шатер и музыка перестали функционировать. Несмотря на попытки восстановить работу освещения, огни удалось вернуть лишь к 2:20.

После новогодних праздников, к примеру, в 2024 года на восстановление оформления ели выделили 8,45 миллиона рублей. Начальная стоимость работ составляла 12,52 миллиона рублей, но победитель тендера согласился предложить меньшую сумму.

Власти планировали выделить 10,05 миллиона рублей на восстановление гирлянд, 275 тысяч на декодер и 2,2 миллиона на управляемый модуль. Однако точные расходы на каждый из этих пунктов пока не раскрыты.

Ранее мы писали о том, что исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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