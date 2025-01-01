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Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

Приготовьте любимые блюда из мира Гарри Поттера...

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Зима – время чудес, уютных пледов и... пересмотра всех частей Гарри Поттера! Но почему бы в этот раз не сделать вечер по-настоящему волшебным? Представьте, как вы подаете на стол пирожные с помадкой Фаджи, которыми угощали в «Дырявом котле», или тыквенное печенье миссис Уизли, добавляя щепотку тепла и уюта. А может, осилите даже пирог Слизерина? С продуктами от ВкусВилл магия легко оживает на вашей кухне: свежие ингредиенты, быстрая доставка за 2 часа и скидки в приложении. Забудьте о магии палочки – волшебство начинается у плиты!

Пирожные с помадкой Фаджи – любимое лакомство Гарри

Гарри Поттер впервые попробовал эти пирожные в поезде на Хогвартс-Экспресс, и с тех пор их сладкий вкус навсегда остался в его сердце. Сделать их можно всего за пару шагов.

Для теста смешайте 200 г муки из ВкусВилл, 100 г сливочного масла и 50 г сахара. Пока тесто отдыхает в холодильнике, займемся помадкой. Растопите плитку молочного шоколада, добавив к нему 100 мл сливок и немного сахара. Получится нежная, густая масса. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выпекайте при 180 °C 10–12 минут, а затем залейте каждое пирожное шоколадной помадкой. Дайте застыть, и вот – вы как будто снова в поезде на Хогвартс!

Кстати! Дж. К. Роулинг упоминала, что помадка Фаджи вдохновлена её любимыми английскими сладостями – ирисками.

Доставка быстрее, чем экспрессы Хогвартса! Не нужно ждать сову с продуктами – ВкусВилл доставит всё, что нужно для волшебных блюд, всего за 1 — 2 часа. И главное – доставка абсолютно бесплатна, независимо от суммы заказа. Магия? Просто отличный сервис!

Тыквенное печенье миссис Уизли – тепло семейного очага

Печенье миссис Уизли пахнет корицей и уютом, словно сама магия семьи в каждом кусочке. А приготовить его проще, чем написать заклинание.

Очистите и нарежьте 300 г тыквы кубиками, запеките её в духовке, а затем измельчите до состояния пюре. Добавьте 200 г овсяной муки из ВкусВилл, 50 г мёда, чайную ложку корицы и немного разрыхлителя. Сформируйте печенье и запекайте при 180 °C 15–20 минут. Мягкое, ароматное, оно станет вашим фаворитом этой зимы.

Говорят, секрет вкусного печенья миссис Уизли – щепотка любви и немного заклинания "Incendio", чтобы не забыть включить духовку.

Пирог с патокой – сладкий привет из «Трёх мётел»

Волшебники захаживают в «Три метлы» не только за сливочным пивом, но и за кусочком пирога с патокой – тягучего, ароматного и совершенно неповторимого.

Смешайте 200 г муки со 100 г масла, добавьте 50 мл холодной воды – у вас получится основа для пирога. Раскатайте тесто и выложите его в форму. Для начинки смешайте 300 г патоки (её можно заменить сиропом агавы из ВкусВилл), 100 г сахара, 2 яйца и 50 г сливочного масла. Залейте эту смесь в основу и выпекайте 25–30 минут при 180 °C.

Подавайте пирог с чашкой горячего шоколада. Вкус напоминает тёплые объятия на морозе!

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Рагу со вкусом хаггиса – отведайте шотландской магии

Старинное шотландское блюдо в волшебной интерпретации Хогвартса – это нечто особенное.

Для приготовления вам понадобятся овощи: 2 картофелины, 1 морковь и 1 луковица, а также фарш (подойдёт говяжий из ВкусВилл). Нарежьте овощи кубиками, обжарьте их на масле. Затем добавьте 300 г фарша, 100 мл бульона, немного тимьяна и соли. Тушите всё под крышкой 20 минут. Подавайте с ломтиком хлеба и сливочным маслом.

Говорят, именно рагу помогло Хагриду подружиться с ограми – они не устояли перед его кулинарным талантом.

Тыквенный сок мадам Розмерты – идеальный зимний напиток

Ну и что за вечер без тыквенного сока? Традиционный напиток волшебников невероятно прост в приготовлении.

Запеките 400 г тыквы, затем взбейте её в блендере с 500 мл воды и 2 столовыми ложками мёда. Добавьте немного корицы и мускатного ореха для аромата. Процедите напиток через сито, охладите и подавайте в высоких бокалах.

Мадам Розмерта утверждает, что тыквенный сок не только утоляет жажду, но и улучшает заклинания – проверено Гермионой!

Каждое блюдо – это маленькая частица волшебного мира, которая согреет вас в морозные дни. А с продуктами от ВкусВилл готовить магию легко и приятно!

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