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2 человека погибли при столкновении 3 машин в Лаишевском районе Татарстана

На данный момент обстоятельства инцидента устан...

ГАИ по Татарстану

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Согласно информации Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан, женщина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобили Toyota и Audi. Судя по фотографиям, Audi не пострадала серьезно, тогда как Toyota оказалась в кювете. Автомобиль предполагаемой виновницы получил значительные повреждения с правой стороны.

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе в дорожном происшествии погибли 2 человека.

На место случившегося незамедлительно выехала и. о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.

В настоящее время начата процессуальная проверка, за ходом и итогами которой будет осуществляться надзор прокуратурой района.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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