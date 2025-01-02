2 человека погибли при столкновении 3 машин в Лаишевском районе Татарстана

Согласно информации Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан, женщина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобили Toyota и Audi. Судя по фотографиям, Audi не пострадала серьезно, тогда как Toyota оказалась в кювете. Автомобиль предполагаемой виновницы получил значительные повреждения с правой стороны.

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции.

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе в дорожном происшествии погибли 2 человека.

На место случившегося незамедлительно выехала и. о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.

В настоящее время начата процессуальная проверка, за ходом и итогами которой будет осуществляться надзор прокуратурой района.