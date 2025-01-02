Уличный театр из Петербурга приедет в Казань на праздники
Мэрия Казани/Денис Гордийко
2 января в Казани пройдет ряд увлекательных мероприятий, сообщает мэрия.
В 17:00 на сцене у «Казана» студия «Оперение» представит спектакль «Бременские музыканты», за которым последуют диджейские сеты от Scratch Dj School. С 20:00 до 21:00 около главной ёлки жители увидят аудиовизуальную инсталляцию.
В 15:30 отправится DJ-фургон к улице Баумана и в п. Салават Купере и «Калейдоскоп», где пройдут интерактивные спектакли.
Уличный театр «Вокруг» из Петербурга покажет спектакль «Без притяжения» в 15:00 в п. Салават Купере и в 18:00 на б. Серова.
В Казанском Кремле празднования начались в 12:00 со спектакля «Сундук Абики».
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