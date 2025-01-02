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Уличный театр из Петербурга приедет в Казань на праздники

Уличный театр «Вокруг» из Петербурга покажет сп...

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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2 января в Казани пройдет ряд увлекательных мероприятий, сообщает мэрия.

В 17:00 на сцене у «Казана» студия «Оперение» представит спектакль «Бременские музыканты», за которым последуют диджейские сеты от Scratch Dj School. С 20:00 до 21:00 около главной ёлки жители увидят аудиовизуальную инсталляцию.

В 15:30 отправится DJ-фургон к улице Баумана и в п. Салават Купере и «Калейдоскоп», где пройдут интерактивные спектакли.

Уличный театр «Вокруг» из Петербурга покажет спектакль «Без притяжения» в 15:00 в п. Салават Купере и в 18:00 на б. Серова.

В Казанском Кремле празднования начались в 12:00 со спектакля «Сундук Абики».

Ранее мы писали о том, что Татарстан направит более 4 миллиардов в сельские территории в 2025 году. Об этом рассказали сотрудники Минсельхозпрода РТ.В прошлом году на эту программу было затрачено 5,3 миллиарда руб..

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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