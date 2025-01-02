С 29 декабря в Татарстане произошло 32 пожара, 1 человек погиб
МЧС
В период с 29 декабря 2024 года по 1 января 2025-го в РТ зафиксировано 32 пожара, из которых 22 зарегистрированы в жилом секторе.
Как итог, в одном из пожаров в садовом товариществе Тукаевского района Татарстана умер 69-летний мужчина. Пламя охватило дом площадью 24 квадратных метра, и в ходе разбора обрушившихся конструкций были обнаружены останки погибшего.
МЧС Татарстана напоминает о запрете оставлять электроприборы включенными без контроля. Важно следить за их состоянием и устранять неполадки. В случае пожара немедленно звоните по номеру 101.
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