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С 29 декабря в Татарстане произошло 32 пожара, 1 человек погиб

МЧС Татарстана напоминает о запрете оставлять э...

МЧС

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В период с 29 декабря 2024 года по 1 января 2025-го в РТ зафиксировано 32 пожара, из которых 22 зарегистрированы в жилом секторе.

Как итог, в одном из пожаров в садовом товариществе Тукаевского района Татарстана умер 69-летний мужчина. Пламя охватило дом площадью 24 квадратных метра, и в ходе разбора обрушившихся конструкций были обнаружены останки погибшего.

МЧС Татарстана напоминает о запрете оставлять электроприборы включенными без контроля. Важно следить за их состоянием и устранять неполадки. В случае пожара немедленно звоните по номеру 101.

Скандалы, которые произошли в Татарстане в 2024 году.

В мае стало известно, что дагестанцы устроили разборку с татарстанским блогером Русланом Сарачевым....

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