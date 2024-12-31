Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2025 годом, выразив благодарность за активное участие в жизни столицы Татарстана. Он отметил, что минувший год стал для Казани знаковым: в городе прошли масштабные международные события, такие как «Игры будущего», Международный форум городов, Игры стран БРИКС и Саммит БРИКС, которые подчеркнули статус Казани как центра мировой политической и спортивной жизни.



Метшин подчеркнул, что подготовка к этим мероприятиям потребовала от горожан и городских служб значительных усилий, профессионализма и полной отдачи. Несмотря на это, Казань продолжала развивать свою инфраструктуру. Были построены новые социальные объекты, улучшены дороги, проведена реставрация памятников архитектуры и благоустроены общественные пространства. Эти изменения стали возможны благодаря совместной работе администрации и жителей города.



Особое внимание мэр уделил значению поддержки горожан в сложный период. Он поблагодарил казанцев за терпение и понимание во время подготовки мероприятий, отметив, что любовь к родному городу помогает Казани становиться лучше и красивее.



Метшин также отметил, что 2025 год будет важным для города: Казань торжественно отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мэр выразил уверенность, что будущий год принесет еще больше возможностей для развития и укрепления социального единства.



В своем поздравлении Метшин пожелал жителям Казани здоровья, благополучия и исполнения заветных желаний. Он подчеркнул, что Новый год – это время для вдохновения, семейного уюта и новых начинаний, которые помогут сделать город еще лучше.