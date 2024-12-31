Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

KZN.RU

Подписаться в Telegram

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2025 годом, выразив благодарность за активное участие в жизни столицы Татарстана. Он отметил, что минувший год стал для Казани знаковым: в городе прошли масштабные международные события, такие как «Игры будущего», Международный форум городов, Игры стран БРИКС и Саммит БРИКС, которые подчеркнули статус Казани как центра мировой политической и спортивной жизни.

Метшин подчеркнул, что подготовка к этим мероприятиям потребовала от горожан и городских служб значительных усилий, профессионализма и полной отдачи. Несмотря на это, Казань продолжала развивать свою инфраструктуру. Были построены новые социальные объекты, улучшены дороги, проведена реставрация памятников архитектуры и благоустроены общественные пространства. Эти изменения стали возможны благодаря совместной работе администрации и жителей города.

Особое внимание мэр уделил значению поддержки горожан в сложный период. Он поблагодарил казанцев за терпение и понимание во время подготовки мероприятий, отметив, что любовь к родному городу помогает Казани становиться лучше и красивее.

Метшин также отметил, что 2025 год будет важным для города: Казань торжественно отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мэр выразил уверенность, что будущий год принесет еще больше возможностей для развития и укрепления социального единства.

В своем поздравлении Метшин пожелал жителям Казани здоровья, благополучия и исполнения заветных желаний. Он подчеркнул, что Новый год – это время для вдохновения, семейного уюта и новых начинаний, которые помогут сделать город еще лучше.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

уничтожение тараканов по английски

Новости Казани

16 часов назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Новости России

3 дня назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

замена стекла samsung galaxy s8 в Москве

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Казани

18 часов назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Казани

день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Казани

11 минут назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани могут построить новые платные дороги

Новости Казани

31 минуту назад

Исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году

Новости Казани

46 минут назад

Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках
Елочные базары в Казани: где купить елку и скол...
Лонгриды
2 дня назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

Новости Казани

3 часа назад

Казанцев предупредили, в каких местах разрешено запускать фейерверки
билайн вместе с татарстанцами запланирует места...
Важное в РТ
4 дня назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь