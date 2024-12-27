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В 2024 году татарстанцы больше всех регионов проводили деловые встречи онлайн

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций...

Фото: unsplash.com

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МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, проанализировала основные тренды за 2024 год в области проведения онлайн-мероприятий среди пользователей Татарстана. По их активности республика стала первой после столичных регионов, а по использованию инструментов искусственного интеллекта во время онлайн-встреч – попала в десятку лидеров.

По данным МТС Линк, количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе для бизнес-коммуникаций превысило 33 миллиона — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 годом. Татарстанцы были самыми активными среди регионов, уступив, ожидаемо, жителям Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Онлайн-встречи, где все участники активны, татарстанские пользователи в этом году проводили в четыре раза чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей.

Изучили эксперты и временные интервалы, в которые жители Татарстана наиболее активны. Так, татарстанцы, в среднем, начинают рабочие встречи и онлайн-обучения с самого утра в 8:00 и заканчивают в 21:00. Чаще всего дистанционные совещания в республике назначают на 15:00.

Авторы исследования добавляют, что в российских регионах растет интерес к использованию ИИ-помощников на совещаниях. Так, татарстанские пользователи платформы МТС Линк вошли в топ-10 горожан, кто часто проводит деловые встречи с помощью инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

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