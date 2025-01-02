В казанском ТРК Тандем проводится эвакуация

В настоящее время в Торгово-развлекательном комплексе Тандем происходит эвакуация. Всех людей вывели на свежий воздух. Что именно произошло в заведении пока неизвестно. Об этом рассказали в телеграм-канале "КазаньДА | Новости Казани".

Ранее мы писали о том, что в Верхнеуслонском районе в дорожном происшествии погибли 2 человека. На место случившегося незамедлительно выехала и. о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. В настоящее время начата процессуальная проверка, за ходом и итогами которой будет осуществляться надзор прокуратурой района.