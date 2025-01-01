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Сотрудникам «Нэфис Косметикс» подарили просроченные подарки

Это не первый случай, когда сотрудники сталкива...

pixabay.com

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Работники АО «Нэфис Косметикс» получили в качестве новогодних подарков товары с истекшим сроком годности. Об этом сообщает Евгений в интервью Inkazan.

Он рассказал, что ему и его коллегам были подарены более 20 спреев для мытья окон, сантехники и плит, которые все оказались просроченными. У некоторых из них срок действия завершился несколько месяцев назад, у других — почти год назад.

Евгений выразил свое недовольство, подчеркнув, что многолетний труд на заводе не должен оправдывать такие подарки. Он добавил, что это не первый случай, когда сотрудники сталкиваются с подобной проблемой, несмотря на свои жалобы.

Ранее мы писали о том, что на пожаре на даче в Тукаевском районе пострадала супружеская пара. Как информирует ГУ МЧС России по республике, происшествие случилось в дачном кооперативе "Усадьба".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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