В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли

2 января 2025 года, каток и пункт проката коньков в казанском «Черном озере» на время закрыт для посетителей. Причина - плохие погодные условия.

Администрация парков и скверов региональной столицы Республики Татарстан настоятельно рекомендует горожанам воздержаться от катания на коньках, пока территория закрыта, чтобы избежать травм.

Ранее мы писали о том, что 2 января в Татарстане потеплеет до +3 градусов. Согласно прогнозам Гидрометцентра республики, возможны снег и морось.