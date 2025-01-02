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В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли

Администрация парков и скверов региональной сто...

pixabay.com

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2 января 2025 года, каток и пункт проката коньков в казанском «Черном озере» на время закрыт для посетителей. Причина - плохие погодные условия.

Администрация парков и скверов региональной столицы Республики Татарстан настоятельно рекомендует горожанам воздержаться от катания на коньках, пока территория закрыта, чтобы избежать травм.

Ранее мы писали о том, что 2 января в Татарстане потеплеет до +3 градусов. Согласно прогнозам Гидрометцентра республики, возможны снег и морось.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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