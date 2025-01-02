Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники

Согласно информации ведомства, мужчина получил...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В РТ 3 человека обратились за медпомощью после применения пиротехники, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Хотя потерпевшие избежали ожогов, они серьезно травмировались. Согласно информации ведомства, мужчина получил повреждение левого глаза, у другой женщины пострадали пальцы, а ребенок заработал себе тупую травму живота.

С 29 декабря по 1 января в регионе зафиксировано 32 пожара. В одном случае произошла смертельная травма, еще 2 нуждались в медицинской помощи, а одного получилось спасти.

МЧС настоятельно рекомендует жителям республики приобретать только сертифицированные гирлянды и пиротехнические изделия в специализированных магазинах, избегая покупок на уличных лотках. Также жителей призвали строго соблюдать инструкции при использовании пиротехники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Интересное в Казани

8 часов назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани

чем закрыть вентиляцию от тараканов на кухне

Лонгриды

23 часа назад

Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Новости Казани

день назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

аренда парогенератора в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани толпа парней напала на 2 ребят и забила их до потери сознания

Новости Казани

8 часов назад

В казанском ТРК Тандем проводится эвакуация

Новости Татарстана

день назад

Сотрудникам «Нэфис Косметикс» подарили просроченные подарки
Новости Казани
2 дня назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники

Интересное в Казани

день назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

Новости Казани

2 часа назад

Часть Казани 2 января осталась без воды из-за аварии

Новости Казани

4 часа назад

Уличный театр из Петербурга приедет в Казань на праздники
В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли
Новости Казани
7 часов назад

В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан направит более 4 миллиардов в сельские территории в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

В Казани врачи вытащили у ребенка иглу из печени

Новости Татарстана

7 часов назад

Скандалы, которые произошли в Татарстане в 2024 году
Новости России
6 дней назад

Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка все чаще оплачивают услуги ЖКХ через сервис «Дом» в СберБанк Онлайн