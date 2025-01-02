В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники

В РТ 3 человека обратились за медпомощью после применения пиротехники, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Хотя потерпевшие избежали ожогов, они серьезно травмировались. Согласно информации ведомства, мужчина получил повреждение левого глаза, у другой женщины пострадали пальцы, а ребенок заработал себе тупую травму живота.

С 29 декабря по 1 января в регионе зафиксировано 32 пожара. В одном случае произошла смертельная травма, еще 2 нуждались в медицинской помощи, а одного получилось спасти.

МЧС настоятельно рекомендует жителям республики приобретать только сертифицированные гирлянды и пиротехнические изделия в специализированных магазинах, избегая покупок на уличных лотках. Также жителей призвали строго соблюдать инструкции при использовании пиротехники.